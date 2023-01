Autorità portuale e pendici di Levante da mettere in sicurezza: “abitudine a spararle grosse” per Augusta Protagonista

“Il porto di Augusta sia al servizio del territorio, delle imprese, dei lavoratori e dello sviluppo a cui dobbiamo ambire dopo anni di retroguardia, si pensi a fare ciò. Per le pendici di Levante esistono già progetti che furono commissionati dal dipartimento della Protezione civile anni addietro per i quali risultano contatti con i vertici del dipartimento al fine di discutere sulla loro fattibilità progettuale e sul reperimento dei fondi per la realizzazione. L’ amministrazione dovrebbe chiarire se e quali passi in avanti sono stati fatti in tal senso visto che da questi interventi dipende lo sviluppo dell’economia locale, la diportistica e i riflessi di natura commerciale”.

Lo dice Ramona Vicchitto, referente portuale del movimento politico “Augusta Protagonista”, che interviene sulla questione dell’allargamento dei confini dell’Autorità portuale, stralciata dal ministero delle Infrastrutture, fino a Capo Santa Croce così da poter ripristinare, grazie alle casse della Port Autority, la costa augustana di Levante.

Un ’idea, “a nostro parere stravagante” legata al fatto che la questione del Port Autority sembra essere un “tema abbastanza gettonato e ridondante negli anni e nella storia. Il tempo scorre, ma tutto rimane invariato e il susseguirsi degli eventi rimangono tali e quali”- scrive in una nota in cui guardando al passato richiama il ricorso al Tar di Catania del 2017 presentato da Assoporto Augusta nei confronti del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per l’annullamento del decreto Delrio, che prevedeva lo spostamento della sede dell’ Autorità portuale da Augusta a Catania, nonostante il porto augustano sia classificato come unico di tipo “core” per la Sicilia orientale.

“Oggi, nel 2023, ancora una volta, – dice- la questione è sotto i riflettori e sono stati vani i tentativi di ricompattare i confini di tutta la costa e dell’intera funzionalità portuale. Gli eventi odierni non sono poi così tanto distanti da quelli passati rispetto ai quali sembra doveroso rispolverare la memoria. La fase più critica della storia politica del porto di Augusta risale, infatti, alla fine degli anni 50 allorquando a seguito dell’emanazione di quattro decreti ministeriali ne fu spezzata l’unità funzionale”.

Vicchitto ricorda che inizialmente fu creata la rada di Priolo – Melilli per il “traffico commerciale, l’anno dopo le Cementerie e la Sincat vennero rese autonome per effettuare lo scarico e l’imbarco di merci, alle dipendenze di Siracusa, escludendo, di fatto, il porto di Augusta” e si pone una domanda: “La storia è importante?” Sicuramente sì e lo è per tanti motivi, ma in assoluto ha l’importanza di offrire gli strumenti giusti per la conoscenza degli eventi con la conseguenza di suscitare una nuova consapevolezza di quello che sarà” –prosegue l’esponente politica secondo cui il porto, che è stato propulsore per la nascita e la crescita dello sviluppo sia in termini commerciali che industriali dagli anni ‘50 in poi, negli anni “non è stato adeguatamente valorizzato e proprio per tale ragione ha vissuto in bilico tra sviluppo, questioni politiche, burocratiche e istituzionali che ne hanno rallentato il processo al progresso. Pensiamo alla pianificazione del porto nel suo complesso, guarendo da questa inveterata abitudine di spararle grosse; – sottolinea- pensiamo alle infrastrutture stradali e ferroviarie funzionali alle attività produttive dell’Ente. Stiamo attenti a che non si ripetano pasticci come quelli della questione delle gru acquistate con fondi Pon 2007/2013 su cui ancora indaga la magistratura. La vecchia politica e le vecchie logiche la smettano di pensare che i porti siano il giocattolo di casa”.