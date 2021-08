Autorità portuale di Palermo e Augusta a confronto: “la prima corre, la seconda sprofonda”

“L’Autorità di sistema portuale di Palermo corre, quella di Augusta sprofonda”. E’ l’affondo del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore al Porto Tania Patania che mettono a confronto, con risultati diversi, le due autorità portuali della stessa Sicilia partendo da quella della Sicilia occidentale che ha visto la recente nascita della società “West gate Sicily”, formata da Msc e Costa Crociere, una nuova entità su cui convergono le due più importanti compagnie di navigazione crocieristiche a livello globale, affidatarie della concessione demaniale marittima per la gestione dei terminal passeggeri a Palermo, Trapani, Porto Empedocle e Termini Imerese che prevede nel 2022 176 attracchi per Costa e Msc, e l’obiettivo di 1,5 milioni di crocieristi.

“Come è stato riportato dalla stampa specialistica – scrivono in una nota- il risultato è il successo dell’attività dell’ Adsp guidata dal presidente Pasqualino Monti, che ha avuto modo di rivitalizzare il trasporto marittimo dell’intero sistema portuale della Sicilia occidentale, riqualificare gli spazi portuali e ristabilire il normale rapporto tra l’ente e le città ricomprese nella circoscrizione portuale. L’ amministrazione comunale di Augusta (e gli operatori economici portuali) leggono queste parole e questi fatti con notevole ammirazione e, al contempo, con enorme rammarico per la situazione del proprio porto. Più volte gli operatori economici infatti si sono espressi sulla mancata attività di programmazione e sviluppo del porto di Augusta e sull’inerzia complessiva delle gestioni commissariali”.

E quindi se da un lato quello che succede a Palermo è la dimostrazione che il mondo e l’economia del mare sono più vivi e vitali che mai, che riversano sviluppo e crescita economica nei territori, dall’altro è “innegabile il continuo sprofondare del sistema portuale della Sicilia orientale. L’impasse sulla governance portuale è la cifra dell’assoluto disastro. Mentre a Palermo l’evidente mole di lavoro svolto dalla Adsp ha portato ad un quasi automatico rinnovo di chi dirige la stessa, Augusta è alle prese con una gestione commissariale anonima, divisiva, e con carenti risultati in quella che è la missione unica e fondamentale dell’ Adsp”.

Proprio oggi sarebbe dovuto partire dal porto megarese il nuovo traghetto veloce per Malta della “Ponte Ferries”, sospeso ancora prima di iniziare, secondo quanto riferito dalla società maltese per un contenzioso legale con un altro operatore concorrente e su questa vicenda che “comporterà un evidente danno alla portualità, alla città di Augusta ed all’immagine internazionale per la nostra terra” secondo Di Mare e Patania è legittimo interrogarsi sul ruolo della “nostra Adsp e sulla sua capacità o meno di comporre ed indirizzare le iniziative private verso il benessere collettivo, qui rappresentato dallo sviluppo delle attività portuali. Di certo –proseguono i due- continuare con questa incertezza, con questa gestione “commissariale”, fa correre il rischio che Augusta e tutta la Sicilia orientale perdano il treno della ripresa economica. Il pregevole risultato di Palermo è lì a ricordarlo: gli esiti sono, infatti, il frutto di anni di programmazione, di attività, di stabilità e competenza nella gestione del “bene porto”.

E allora l’auspicio dell’amministrazione è che l’Adsp di Augusta “acquisisca al più presto questi strumenti ed obiettivi e si faccia capace di essere il motore dello sviluppo di una buona parte della Sicilia. Il potere che la legge portuale assegna a chi è chiamato a gestire il porto è anche responsabilità verso le generazioni presenti e future, che non devono essere costrette a fuggire dalla propria terra, ma rimanervi per beneficiare delle opportunità di crescita e sviluppo”.