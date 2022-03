Autorità portuale di Augusta e Catania, visita dell’ambasciatore di Israele Eydar

Si è discusso di portualità in generale, di logistica sia del comparto ro-ro/pax che delle navi container ma anche di crocieristica, all’incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra l’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina insediatosi solo da qualche giorno e il segretario Attilio Montalto. Al diplomatico, in visita in Sicilia in questi giorni, sono stati illustrati i dati statistici dei porti di Augusta e Catania, relativi ai traffici suddivisi per tipologia e quantità di merci, numero di accosti sia commerciali che crocieristici e al numero di passeggeri e di mezzi imbarcati e sbarcati.

L’ambasciatore Eydar, secondo quanto fa sapere l’Autorità portuale, si è mostrato molto interessato ai traffici movimentati nei due porti e ha chiesto approfondimenti sui collegamenti sia lungo il corridoio scandinavo-mediterraneo che lungo le rotte del Mediterraneo orientale. Si è inoltre discusso di sicurezza portuale, di cyber security e dell’ importanza crescente delle sinergie tra le città del Mediterraneo, anche in vista dello sviluppo di nuovi progetti.