Autoporto di Melilli e porto di Augusta insieme per rafforzare i settori della logistica e dei trasporti

Rafforzare i settori della logistica e dei trasporti con una connessione diretta con il porto commerciale di Augusta, anche attraverso l’autoporto di Melilli. Di questo si è parlato ieri mattina nella sede di Augusta dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale alla presenza del vicepresidente della commissione Trasporti, Paolo Ficara, che si è soffermato, in particolare, sulla “possibilità di intercettare nuove rotte per la logistica dell’agroalimentare del sudest siciliano. Ed in questo, l’autoporto è struttura in posizione strategica ma incredibilmente dimenticata e non sfruttata per quella che doveva essere la sua funzione originaria”.

Una posizione condivisa dal presidente di FederTerziario, Enzo Rindinella, presente all’incontro con i vertici dell’Adsp della Sicilia orientale che ha rimarcato l’importanza dell’’autoporto di Melilli, che “integrato al porto di Augusta sarebbe un punto di riferimento perfetto per le imprese dell’agroalimentare, dalla zona sud di Ragusa sino alla parte nord della provincia di Siracusa. Logisticamente è ideale per le politiche di export delle aziende locali che potrebbero così mirare a nuovi mercati e ad una maggiore capacità di concorrenza quanto a costi. Una rete di gestione affidata ai privati, con il controllo pubblico, permetterebbe subito di trasformare quel deserto in un punto vitale anche per l’economia” – ha affermato, anche se ad oggi l’autoporto realizzato anni fa non si trova certo in una condizione ottimale. Anzi, come ha sottolineato Ficara è abbandonato e le sue potenzialità sono mortificate, essendo la struttura “utilizzata al momento né più né meno che come deposito da parte della Protezione civile per l’emergenza Covid19. Come se già non bastasse la sua travagliata storia ed il momento complesso vissuto dall’ente proprietario, l’ex Consorzio Asi in liquidazione, non esattamente attento alle sorti di questo suo pezzo pregiato”-ha aggiunto il parlamentare sostenendo che, al contrario, proprio per la sua posizione e per le infrastrutture presenti al suo interno, l’ “autoporto può diventare un produttore di sviluppo e benessere solo se integrato al porto di Augusta” e rientrando peraltro nelle zone Zes potrebbe beneficiare di risorse per investimenti, in modo da implementare le strutture presenti.

Da qui l’auspicio che “l’Autorità di sistema portuale si faccia promotrice di un tavolo tecnico che metta a confronto parti pubbliche, a cominciare dalla Regione, e attori privati, per chiedere una attenta valorizzazione dell’autoporto. Senza perdersi in chiacchiere, serve una volontà chiara e definita che si traduca nel giro di poche settimane in fatti concreti per portare finalmente a conclusione una storia infinita che rischia altrimenti di essere solo l’ennesima vergogna siciliana”.

Intanto procedono le operazioni già in corso per la valorizzazione del porto commerciale di Augusta con la costruzione della nuova banchina container e l’avvenuto finanziamento con il Pnrr del collegamento ferroviario all’interno del porto.