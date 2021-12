Autocarro investe un furgone sulla Tangenziale di Catania, muore sessantenne di Augusta

Aveva 60 anni ed era un operaio della zona industriale, Roberto Sarta la vittima del gravissimo incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla Tangenziale ovest di Catania in direzione Messina, tra Passo Martino e lo svincolo della zona industriale nord. L’uomo viaggiava su un furgone Ducato che pare fosse rimasto in avaria e per questo era fermo sulla corsia di emergenza, che sarebbe stato tamponato da un mezzo pesante che proveniva dallo stesso senso di marcia. Un urto violentissimo che ha accartocciato la parte posteriore il minibus, dove c’erano altri 5 colleghi rimasti feriti: due sono riusciti ad uscire da soli dal mezzo, gli altri invece estratti dalla squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta per i primi soccorsi. Tra questi, appunto, c’era anche la vittima che non ce l’ha fatta a superare le gravissime ferite riportate. L’incidente ha praticamente paralizzato il traffico rimasto bloccato traffico in direzione Messina per diverse ore.

Grande sgomento ha suscitato, ad Augusta, la notizia che si è sparsa ieri sera, tra i commenti sui social di chi conosceva il sessantenne che amava lo sport e la natura, appassionato di surf, bici e moto: “Piaceva guardarti con il surf nel golfo di Brucoli in quelle giornate ventose”- ha scritto Marco B., mentre Seby P. ha postato una foto insieme in bicicletta: “Ciao Roberto, mi mancherai tantissimo perché avevi il mio stesso modo di pensare… faccio fatica a trovare le parole adeguate, ma una cosa è certa… lasci un vuoto incolmabile”.

I funerali si svolgeranno domani, 23 dicembre, alle 15,30 nella chiesa di San Giuseppe Innografo, a Monte Tauro. Roberto Sarta lascia la moglie.