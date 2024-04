Auto vola giù da scarpata tra Augusta e Melilli: un morto

Non ce l’ha fatta il conducente dell’Audi 3 nera rimasto coinvolto in un incidente stradale oggi pomeriggio sulla ex SS114 tra Augusta e Melilli. L’uomo, A. C. 58 anni, originario di Avola, è arrivato privo di vita al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello dove era stato trasportato con un’ambulanza del 118 e a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di salvarlo. Il figlio, invece, è stato trasportato all’ospedale Siracusa ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti mentre alla guida dell’ auto ha perso il controllo, sfondando le barriere che delimitano la carreggiata e finendo nel terreno sottostante dopo un volo di alcuni metri.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Carabinieri e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a liberare l’uomo dalle lamiere della vettura.