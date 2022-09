Auteri (FdI): “Augusta merita di essere al centro del programma. E sul porto bisogna investire”

“Augusta non è seconda a nessuno, è una città importante in provincia di Siracusa e deve essere ammirata. Il Castello Svevo, Brucoli, il centro storico: sono meraviglie da sostenere”. Carlo Auteri, imprenditore culturale e candidato con Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali, interviene su Augusta e sul rilancio del porto.

“Con l’amministrazione Di Mare è partita una nuova fase – ammette – si comincia ad avere finalmente cura del territorio dopo anni difficili. Si cerca di migliorare e ripulire una città abbandonata ma la politica regionale e nazionale deve sostenere le bellezze di Augusta e mettere al centro del programma il suo porto, che ancora stenta a partire. Da 10 anni e più si sente parlare di iniziative, operazioni, finanziamenti ma in concreto non accade nulla. E non accade perché la politica siracusana non si è saputa contrapporre a quella di altre province che magari temono un’apertura del porto a 360 gradi. Questa deve essere la politica che la nostra provincia deve portare a Palermo e Augusta deve essere sostenuta per poter essere grande, come merita”.