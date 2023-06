Aumento Tari e critiche all’amministrazione: polemiche strumentali per “Noi per Augusta” e “Augusta 2020”

“La polemica cavalcata anche dal movimento “Augusta protagonista” non è altro che strumentale al fine di contestare politicamente l’attuale primo cittadino colpevole secondo il movimento di aver tolto dall’ amministrazione comunale, a loro dire, pezzi importantissimi della compagine amministrativa post elezioni”. A replicare così alle critiche di ieri sull’aumento della Tari e il mantenimento della tassazione Imu è il movimento “Noi per Augusta – Prima l’Italia” da cui proviene l’assessore alla Transizione ecologica, Concetto Cannavà e che critica Augusta protagonista per essersi “accodata alla esile pretora di contestatori dell’ amministrazione comunale” e aver polemizzato “in modo strumentale” sugli aumenti “accusando il sindaco Giuseppe Di Mare di colpe che non ha. Il movimento rappresentato da Samuele Roggio, Marco Baudo e Ramona Vicchitto, dovrebbe sapere che – si legge in una nota- la tariffa dei rifiuti urbani si calcola in base al criterio del full cost recovery stabilito dall’articolo 15 del decreto legislativo 36/2003 (secondo cui “il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell’impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all’art. 10 comma 1, lettera i)”) e che negli ultimi anni il costo di conferimento in discarica è aumentato in modo esorbitante tanto da passare da euro 107,00 agli attuali euro 380,00 per tonnellata conferita in discarica”.

Secondo gli esponenti politici la questione non è di poco conto se solo si considera che questa voce tariffaria concorre a formare con gli altri costi di raccolta e trasporto dei rifiuti, la tassa sui rifiuti solidi urbani, denominata Tari.

“Di contro si può invece affermare che il sindaco Giuseppe Di Mare e l’attuale amministrazione stanno operando con spirito di abnegazione e amore per la città ottenendo risultati che sono visibili e apprezzati da tutti. – conclude la nota- Sarebbe auspicabile che movimenti come “Augusta Protagonista” si facessero portatori di istanze e proposte nell’interesse della collettività anziché uscire sporadicamente con comunicati stampa sterili, che hanno come solo effetto quello di corroborare le tesi strumentali dell’opposizione all’amministrazione comunale”.

A difesa della maggioranza arrivano anche i due consiglieri di “Augusta 2020” Salvatore Errante e Marco Niciforo che ricordano che le nuove bollette della spazzatura risentiranno “esclusivamente dell’aumento dei costi di conferimento in discarica dell’indifferenziato che sono passati da 107 a 380 euro a tonnellata”. Un problema questo che è comune a tutti i comuni della Sicilia, al momento, senza soluzione e a cui si aggiunge anche il fatto che il contratto di appalto con la società che gestisce il servizio non prevede il “porta a porta” in tutte le zone a nord della Gisira. “La scelta scellerata di escludere queste aree dalla raccolta “porta a porta” attuata dalle precedenti amministrazioni – hanno detto- ha generato l’impossibilità di mantenere la percentuale di raccolta differenziata su parametri accettabili, come per esempio quella del 65% che attualmente riscontriamo nel centro storico. Per questo stiamo lavorando affinchè il prossimo appalto del servizio rifiuti, ormai prossimo alla scadenza, preveda un servizio di raccolta della differenziata più incisivo”.

Altra cosa, invece, per Errante e Niciforo, è il nuovo criterio di calcolo della Tari approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 maggio scorso: “Questo provvedimento ha finalmente ristabilito equità di trattamento tra tutti i cittadini. – hanno aggiunto- Infatti da oggi, in linea con il criterio “chi più inquina più paga”, l’importo delle bollette sarà calcolato tenendo conto della superficie dell’immobile e del numero degli occupanti. Pertanto, il proprietario di un immobile di 80 metri quadrati occupato da una persona pagherà di meno rispetto al proprietario di uno stesso immobile di 80 mq occupato da più persone. Lasciamo ad altri il compito di fuorviare le informazioni al solo triste fine di affibbiare a questa amministrazione responsabilità di altri amministratori e, al contempo, di nascondere ai cittadini ciò che realmente rappresenta, in termini di equità sociale, l’introduzione del nuovo criterio di calcolo del tributo. Un risultato che questa amministrazione ha fortemente voluto, riuscendo ancora una volta a mettere il sigillo mentre altri solo chiacchierano sui social in attesa di like che, da ciò che si vede, stentano ad arrivare”.