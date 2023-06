Aumenti Tari e servizio idrico, Augusta protagonista: “amministrazione si proclama paladina della città, ma l’affossa”

“Il rincaro della Tari, con picchi sino al 54%, gli aumenti del servizio idrico giunti al 9% negli ultimi tre anni, ovvero dall’insediamento dell’attuale compagine amministrativa, e il mantenimento delle tariffe ai massimi livelli per ciò che concerne l’Imu sono testimonianza di un fallimento di gestione epocale”. È duro il commento del movimento politico “Augusta protagonista” nei confronti dell’amministrazione dopo l’aumento delle tariffe delle bollette della spazzatura e dell’acqua approvati durante l’ultimo consiglio comunale e che continua a suscitare polemiche.

Una scelta da cui il movimento si dissocia ricordando i comizi in piazza del 2020, in cui l’attuale sindaco, allora candidato, affermava che “ad Augusta la raccolta differenziata è ferma al palo”. Invero il “palo” oltre ad essere cresciuto in dimensione è stato scagliato verso i cittadini che avevano voltato le spalle per i festeggiamenti Domenicani in stile “armi di distrazione di massa”. – si legge in una nota, non dimenticando ancora come l’allora candidato a sindaco Di Mare affermava che “il nostro programma, e vi invito a leggerlo, di diminuzione delle tasse…”, e meno male! E poi sempre a lamentarsi degli altri; non è colpa nostra! Non è colpa nostra! Mantra che, francamente, ha scocciato. La lamentela è figlia della pigrizia, è solo un alibi per non fare le cose. Un’amministrazione pigra che si lamenta, che se la prende con chi si oppone, che cambia strada per non salutare il contraddittore, un’amministrazione che deve trovare un alibi alle cose che non vanno”.

Secondo “Augusta protagonista” la differenziata va modificata in base alle caratteristiche e alle esigenze della città, creando servizi ad hoc che garantiscano e migliorino la raccolta: “modifiche che andavano apportate sicuramente prima, ma che non sono state adeguatamente verificate forse per via dei cosiddetti “salti della quaglia” che – dicono- hanno distratto dal mandato elettorale sia in termini di programma che in termini valoriali; per cui all’elettore, oggi, non rimane altro che recitare l’atto di dolore e pentirsi e dolersi con tutto il cuore del suo mandato”.

I dati della differenziata svelano che si è passati dal 39% di differenziata registrata al momento dell’insediamento dell’attuale amministrazione, al 32% di oggi ed “è chiaro che qualcosa, tra targhe, selfie e fasce tricolore, non ha funzionato, ma di sicuro il modo peggiore per risolvere le cose è quello di gravare sui contribuenti. Questa amministrazione –prosegue la nota- ha dimostrato di non comprendere la gravità della situazione economica. Famiglie e aziende affrontando una grande crisi e lottano per la sopravvivenza. Anziché tutelare l’economia locale sono state rimodulate le imposte cosicché le nostre imprese, le stesse che vengono inaugurate con tanto di pompa magna, rischiano sin da subito di non riuscire a far fronte al pagamento delle prossime incombenze. Manca il rispetto per chi guadagna poco, l’economia non è fatta di astrazioni, è fatta di persone che non riescono ad arrivare a fine mese” – continuano il segretario Samuele Roggio e i componenti del direttivo Marco Baudo, Ramona Vicchitto e Dario Bonaccorso che nelle scorse settimane hanno anche criticato l’affidamento a terzi della riscossione dei tributi locali.

“I cittadini vanno tutelati, protetti e premiati e un’amministrazione attenta e coerente con quello che è stato promesso in campagna elettorale non dovrebbe tradire l’elettore, ma ahinoi! l’amministrazione “votata” è stata sin da subito snaturata, defenestrata, togliendo pezzi importantissimi (vedi gli assessori Rosario Costa, Beniamino D’Augusta e Cosimo Cappiello) per far spazio a “non votati”, gente uscita dalla porta ed entrata dalla finestra. Gente che oggi si batte il petto e si proclama paladina della città, mentre di fatto l’affossa e l’uccide nel silenzio del suo servilismo” – conclude la nota.