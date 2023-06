Aumenti Tari, “Augusta protagonista” critica il nuovo sistema di gestione e difende la libertà di espressione

“Con l’attuale sistema di gestione, la tariffazione binomia, che solo teoricamente potrebbe andar bene, in realtà non è affatto equa. I più penalizzati dalla nuova tariffa, a prescindere dalla quantità di differenziata, saranno i nuclei familiari numerosi”. Lo dice “Augusta protagonista” che ritorna a parlare degli aumenti della Tari e del servizio idrico e di come questi graveranno sulle tasche dei cittadini: “Tutto ciò non tiene per nulla conto delle specificità e della valenza sociale delle famiglie numerose. Ricordiamo a questa amministrazione che l’art. 31 della Costituzione agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia. In tale contesto di aumento dei tributi locali, le famiglie numerose, che attualmente sono quelle che nonostante tutto garantiscono un futuro alla nazione, hanno maggiori probabilità di finire sotto la soglia di povertà.” – scrivono in una nota i due componenti del coordinamento Samuele Roggio e Marco Baudo per i quali lo stesso ragionamento andrebbe applicato alle attività produttive, ricordando che negli ultimi tempi per la raccolta differenziata si è registrata una inversione di tendenza con percentuali in flessione.

Alla base di tali circostanze, secondo i movimento politico “è, certamente, la totale assenza da parte delle autorità locali di idonei controlli che, se fossero attuati, comporterebbero un maggior rispetto della normativa vigente. In particolare, per l’abbandono dei rifiuti nelle strade extra-urbane, nelle campagne e nelle zone periferiche sarebbe auspicabile un maggiore presidio da parte delle autorità preposte”.

Da qui il consiglio di sfruttare al massimo la tecnologia e non rimanere arroccati a sistemi antiquati, con i prossimi cassonetti dell’immondizia che dovranno essere tecnologici e ci si dovrà affidare ad aziende specializzate in robotica e automazione, meglio se operanti anche nei settori delle energie rinnovabili e dello sviluppo di software. Una volta buttata via la spazzatura i cittadini avrebbero la possibilità di verificare la quantità buttata e la rispettiva modalità, ricevendo poi, in bolletta, una somma pari alla quantità ed alla qualità dei conferimenti. Nuovi contenitori con accesso controllato (sistemi da finanziare laddove possibile tramite i fondi Pnrr) al fine di acquisire tutte le informazioni a partire dai cassonetti, capendo cosa è finito al loro interno.

“Solo così sarà possibile migliorare il servizio di raccolta, educando maggiormente il cittadino su questi temi. Ma ahinoi! – continuano i due- in tre anni nulla di tutto ciò è stato fatto. Chi assume il governo di una città non può sperare di risolvere i problemi dando la colpa agli altri, rendendo sovrano lo scaricabarile. Tali amministratori farebbero bene a dimettersi. Se, come al solito, a pagare, per l’incapacità e l’assenza di programmazione devono essere i cittadini che almeno il nostro sindaco si rechi in Regione ad esprimere dissenso. Rimanga lì fino a quando non si risolva strutturalmente il problema dell’esportazione dei rifiuti in Danimarca, ennesima misura eccezionale tappabuchi. Piangono le tasche degli italiani e ancor di più quelle degli augustani. L’indice di benessere tocca il punto più basso degli ultimi decenni. Sono sempre di più le famiglie in difficoltà e sempre meno quelle senza problemi economici. Sulla tavola le famiglie non mettono foto, selfie o post vari, quella non è roba buona da mangiare, ma hanno bisogno di mettere vivande calde per sfamare i propri figli, e quando qualcuno non opera per la tutela dei propri cittadini “… sta come d’autunno sugli alberi le foglie…” e prima o poi cade”.

A proposito, inoltre, delle precedenti polemiche e levate di scudi a difesa della maggioranza dopo le loro precedenti dichiarazioni i due sottolineano che, se da un lato è giusto che l’amministrazione comunale e il suo “variopinto sodalizio” difendano i propri provvedimenti è altrettanto legittimo, in democrazia, che altri soggetti, financo da qualcuno definiti “perfetti sconosciuti” li contestino. “Le accuse, così come sono state definite da qualcuno, per noi si tratta semplicemente di aumenti dei tributi, non sono né ‘sterili’ né ‘strumentali’, sono meramente dei ‘fatti’ che andranno ad incidere direttamente sulle tasche dei contribuenti, compresi quelli virtuosi. -prosegue la nota- Capiamo bene che l’argomento possa turbare la maggioranza, tanto da giustificarne la reazione scomposta, anche sui numeri; qualche gruppo ha sparato un 2% sulla tariffazione legata all’idrico, qualcun altro il 4%, ma non importa perché le percentuali, qualunque esse siano, verranno applicate e di conseguenza, molto presto, i cittadini, siano essi titolari di utenze domestiche che non, riceveranno gli avvisi e potranno loro stessi, con una semplice proporzione, calcolare gli aumenti”.

Per Roggio e Baudo “sarebbe bello che il clima si facesse più disteso, farebbe piacere ad esempio non ricevere telefonate a ridosso dei comunicati, perché la libertà di pensiero non può essere messa a tacere, perché vige il diritto a non essere ostacolati nella formazione delle proprie opinioni, e ciò come massima esigenza da tutelare. Noi stiamo particolarmente attenti a non trascendere in attacchi personali, diretti ad aggredire la sfera morale altrui e siamo fermamente convinti della necessità di separare i rapporti politici da quelli personali. Noi, se incontriamo un amministratore, non cambiamo marciapiede”.