Augustra, incontro sulla legalità al centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti

Nell’ambito del progetto di diffusione della cultura della legalità promosso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con il MIUR, mercoledì, i Carabinieri di Augusta hanno tenuto un incontro presso il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti “Alberto Manzi” ospitato nella circostanza in un’aula dell’Istituto superiore Ruiz.

Alla conferenza, tenuta dal Comandante della Compagnia, Capitano Luca Pisano, e dal Comandante della Stazione Luogotenente C.S. Paolo Cassia alla presenza del prof. Rizzelli, erano presenti uomini e donne di diverse nazionalità, con i quali sono stati affrontati i temi della violenza di genere, l’uso consapevole del web oltre i relativi pericoli connessi a tale specifico mezzo di comunicazione con cenni ad alcuni principi fondamentali della Carta Costituzionale.

L’incontro ha riscosso grande interesse tra i partecipanti che hanno avuto modo di approcciarsi al tema della legalità attraverso un contatto diretto con i Carabinieri che, nella circostanza, hanno ribadito la propria disponibilità e il proprio ruolo al servizio del cittadino.