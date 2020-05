Augusta,Tso ad un cinquantenne: tre agenti di Polizia municipale lievemente feriti

Sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale Muscatello nel tentativo di effettuare un Tso, un trattamento sanitario obbligatorio ad un uomo, tre agenti di polizia municipale che ieri mattina sono intervenuti in Borgata.

L’uomo, un cinquantenne con problemi psichiatrici e già noto si trovava nei pressi di un bar quando ha visto avvicinarsi i vigili urbani, che dovevano eseguire inizialmente un accertamento sanitario obbligatorio (Aso), un provvedimento rivolto ad una persona con problemi mentali, che manifesta anche in pubblico gravi segnali di malessere ed emanato in seguito a qualche segnalazione.

L’uomo si sarebbe ancora di più’ innervosito e sarebbe andato in escandescenze e gli agenti, due uomini e una donna, sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso per le lievi ferite riportate nel tentativo di riportare alla calma il cinquantenne. Si trovano in infortunio con prognosi che va dai 5 ai 7 giorni. Il provvedimento per l’uomo si è cosi trasformato in Tso che prevede il ricovero coatto in Psichiatria.