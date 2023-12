Augustafolk a “Viva Raidue!”: allegra tarantella davanti al semaforo

Hanno “sicilianizzato” le strisce pedonali del Lungotevere Maresciallo Diaz, a due passi dal Foro italico, a Roma, per una brevissima tarantella sicula, durata giusto il tempo del “rosso” del semaforo. Cosi stamattina i componenti del gruppo di Augustafolk, a distanza di qualche mese dalla loro prima esibizione all’esterno del glass della trasmissione “Viva Rai2!, sono tornati da Fiorello nella sua nuova location, stavolta al semaforo pedonale poco distante, davanti agli automobilisti in fila in attesa che scattasse il verde, che hanno assistito ad una allegra esibizione in costume, presentata dallo showman che ha ricordato di aver vissuto per molti anni ad Augusta.

Strisce pedonali diventate ormai “famose” e che possono riservare ogni mattina una sorpresa diversa: hanno già visto l’attore Francesco Savino recitare “L’ Infinito” di Giacomo Leopardi e la conduttrice Alessia Marcuzzi esibirsi, in leggins e felpa, in una esilarante lezione di fitness, sulle note di Maniac, colonna sonora del film Flashdance.

Qui il link