“Augustafolk” a “Viva Rai2!” di Fiorello suona e canta “Vitti na crozza”

Ha allietato il pubblico di “Viva Rai2!” con la melodia e i balli tipicamente siciliani il gruppo di “Augustafolk” ospite, questa mattina, della nota trasmissione di Fiorello, che va in onda tutti i giorni dalle 7,15 sul secondo canale della Rai. Un breve esibizione con tamburello, fisarmonica e chitarra di “Vitti na crozza” all’esterno del “glass” di via Asiago per lo storico gruppo folkloristico, guidato da Orazio Gianino che ha indossato, come sempre, i costumi di una volta e ha donato allo showman augustano anche una quartara con la sua faccia dipinta da un lato e la Porta spagnola dall’altro.

“Qui c’è del pirandellismo, quella è la mia faccia in un momento di sconforto”– ha commentato divertito Fiorello che ha “suonato” la quartara con la bocca a mo’ di basso.

Prima della trasmissione di oggi il gruppo ieri sera si è esibito, con canti e balli, all’aeroporto tra gli appalusi dei passeggeri divertiti, con qualcuno di loro che si è fatto pure coinvolgere in un allegro girotondo.