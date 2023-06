Augusta, Ztl automatizzata a Brucoli: circa 300 multe elevate nel primo fine settimana di attivazione

Circa 300 sanzioni di accesso non autorizzato alla Ztl a Brucoli nello scorso fine settimana, il 16-17 e 18 giugno, quando era in vigore la zona a traffico limitato venerdì, sabato e domenica sera dalle 21 alle 2. E’ il bilancio dei primi tre giorni di attivazione del nuovo sistema automatizzato di accesso alla frazione marinara di Brucoli rilevato dal comando di Polizia municipale che, in quesiti giorni, ha concluso l’iter procedurale per la validazione e postalizzazione delle multe. Si tratta di circa 100 multe a sera per accesso non autorizzato rilevati dal sistema di varchi elettronici tra le 21 e le due di notte, che viene considerato “fisiologico” visto che il nuovo sistema è ancora all’inizio ed è solitamente nelle prime settimane che si verifica il picco massimo di violazioni che poi si stabilizzano successivamente.

La sanzione è pari ad 83 euro, più 17,50 euro, che si ridurrà a 58,10 euro (più 17,50) se verrà pagata entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Due di queste multe riguardano residenti che avevano ricevuto il pass, che viene rilasciato per il transito nelle vie Nuova, Augusta e Adonai, dove c’è il divieto temporaneo di accesso. Per ottenere, invece, l’autorizzazione a passare da via Libertà, la principale strada di Brucoli caratterizzata dal passeggio di persone a piedi e quindi più interessata dal divieto di accesso, deve essere presentata specifica richiesta, come spiega il comandante della Polizia municipale Salvatore Daidone che invita i residenti che hanno i pass a “porre molta attenzione al permesso di accesso ricevuto via mail e che riporta i varchi di accesso autorizzati. L’ingresso dal varco di via Libertà, – precisa- può essere concesso solo a chi ha delle precise motivazioni e necessità e solo previa richiesta specifica di accesso per questa strada”.

Ad oggi sono stati rilasciati 224 pass per autorizzati su circa 250 auto autorizzate, tra queste autorizzazioni 18 sono per veicoli elettrici o ibridi e 31 per autoveicoli a servizio di persone invalide, così come prevede il disciplinare per chi ha diritto al transito in Ztl pubblicato sul portale web del Comune.

“Inoltre per raggiungere la Guardia medica turistica da poco aperta in via Canale, angolo via Adonai vicino la farmacia, e operativa h24 il sabato, si può passare da via Panoramica, dove non c’è alcun divieto e maggiore possibilità di parcheggio con minimo spostamento a piedi per raggiungerla”– conclude Daidone che ricorda che il comando di Polizia municipale di corso Sicilia riceve dalle 9 alle 11 ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

La Ztl ritorna ad essere attiva stasera, venerdì, dalle 21 alle 2, e agli stessi orari domani sera, sabato e domenica.