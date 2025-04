Augusta, Ztl a Brucoli: riparte la domenica di Pasqua. Si rinnovano i pass di accesso

Sono in corso di rinnovo i pass dematerializzati per l’accesso alla zona a traffico limitato automatizzata di Brucoli che prenderà il via la domenica di Pasqua 20 aprile. Il rinnovo riguarda gli aventi diritto previsti dal disciplinare pubblicato sul sito del Comune. Lo rende noto il comandante della Polizia locale, Salvatore Daidone che consiglia di controllare la scadenza dei permessi già rilasciati onde evitare l’accesso con pass scaduti e la sanzione consequenziale. E’ possibile rinnovare i pass scaduti o richiedere il rilascio di ogni pass allegando la documentazione necessaria mediante Spid o Cie cliccando questo link.

I varchi di ingresso saranno, dunque, attivi nei prossimi giorni festivi e precisamente il giorno di Pasqua 20 aprile e il lunedì dell’Angelo 21 aprile, il 25 aprile, il Primo maggio e il 2 Giugno dalle 16 alle 20.

La stagione estiva partirà, invece, dal 22 giugno fino al 7 settembre 2025 quando la “Ztl” nel borgo marinaro, che d’estate diventata meta della movida serale, sarà attiva solo sabato e domenica dalle 21 alle 2 del giorno successivo. Nel periodo più “caldo” dell’estate, ovvero dal 26 luglio al 24 agosto, sarà estesa a tutti i giorni della settimana, dalle 21 alle 2 del giorno successivo.