Augusta, “Ztl” a Brucoli: da oggi e fino al 22 agosto sarà in vigore tutti i giorni

Da oggi 30 luglio e fino a domenica 22 agosto, ogni sera a parte dalle 19 non si potrà circolare con i mezzi nella frazione marinara di Brucoli. E’ quanto prevede la nuova Ztl, la Zona a traffico limitato nel borgo istituita da un’ ordinanza di polizia municipale firmata dal comandante facente funzioni Maria Concetta Boschetto che estende, di fatto, nel periodo più caldo dell’ estate, a tutti i giorni i limiti alla circolazione già previsti ma solo nel week- end fino a domenica scorsa.

Il divieto di sosta e transito è in vigore, dunque, dalle 19 all’una in via Libertà, nel tratto compreso tra la traversa per Campolato basso e via Castello, tra la seconda traversa lato ovest che conduce a Campolato basso esclusi i veicoli diretti a Campolato e in via Augusta nel tratto compreso tra via Nuova e via Libertà, Dalle 19, 30 all’una è vietato, inoltre, transitare con i mezzi anche in via Nuova eccetto per i residenti.

La “Ztl” tornerà ad essere limitata solo ai weekend del 28-29 agosto e del 4-5 settembre.

Rimane sempre fruibile per il parcheggio gratuito dei mezzi l’area di sosta gratuita che si trova all’ingresso del borgo.