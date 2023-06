Augusta, Ztl a Brucoli con i nuovi varchi elettronici: attiva da stasera

Scatta oggi la Ztl, la zona a traffico limitato a Brucoli, che utilizza per la prima volta varchi d’ingresso automatizzati elettronici all’interno del borgo marinaro. Da questa sera e fino al 3 settembre ogni venerdì, giorni prefestivi e festivi, dalle 21 alle 2, non si potrà transitare coi i mezzi principalmente in via Libertà, Castello, Nuova, Augusta e nel primo tratto di Canale. Dal 4 al 20 agosto, inoltre, il divieto verrà esteso a tutti i giorni sempre dalle 21 alle 2 come prevede l’apposita ordinanza di Polizia municipale firmata un paio di giorni fa dal comandate Salvatore Daidone.

Dal 16 giugno al 3 settembre nei giorni di venerdì, festivi e prefestivi è vietata, altresì, la sosta con rimozione forzata in via Libertà, dalle 19 alle 2, nel tratto compreso tra la traversa per Campolato e via Castello e dal 4 al 20 agosto tutti i giorni della settimana. In deroga a quanto stabilito è consentito il transito ai veicoli dei corpi di polizia, ai mezzi di soccorso, agli automezzi con pass validato.

Alla Ztl potranno accedere gli aventi diritto, tra cui residenti e disabili, che dovranno essere autorizzati con un pass dematerializzato che si può ottenere dall’apposito portale disponibile sul sito del Comune dalla sezione “Ztl Brucoli”. Sono stati autorizzati fino ad oggi almeno 200 pass di residenti per circa 300 autovetture.

Dopo il primo mese di rodaggio, durante il quale i varchi sono stati accessi con la scritta di colore rosso “Ztl attiva” solo per informare i cittadini della futura attivazione e sono state anche organizza incontri con residenti ed esercenti, scatteranno dunque da oggi le multe per chi transiterà durante la “Ztl” senza autorizzazione: la sanzione è pari ad 83 euro, più 17,50 euro, che si ridurrà a 58,10 euro (più 17,50) se verrà pagata entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Sarà sanzionato non solo chi entra in maniera irregolare, ma anche chi permane con l’auto in sosta nelle aree ed orari del divieto, anche se va via quando la Ztl non è più in vigore: se si entra, cioè, prima delle 21 e si esce dopo le 2 scatterà comunque la multa perché non è previsto lo stazionamento di veicoli non autorizzati quando è in vigore la Ztl, come aveva sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione il comandante della Polizia municipale Salvatore Daidone.