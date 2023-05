Augusta, Ztl a Brucoli con i nuovi varchi elettronici: al via il 16 giugno. Oggi la presentazione

Sarà attiva a partire dal 16 giugno la Ztl, la zona a traffico limitato a Brucoli, che utilizzerà per la prima volta appositi varchi d’ingresso elettronici -al posto delle transenne usate fino ad oggi- già installati da un paio di mesi in via Nuova, Libertà, Augusta e via Canale. Da lunedì 15 maggio a 15 giugno i varchi saranno accessi con la scritta di colore rosso “Ztl attiva” ma solo per una fase di rodaggio prevista dalla legge e per informare i cittadini della futura attivazione.

La nuova regolamentazione della viabilità sarà in vigore dal 16 giugno al 3 settembre per i venerdì, i giorni prefestivi e festivi, dalle 21 alle 2, verrà estesa a tutti i giorni dalle 21 alle 2 dal 4 al 20 agosto ed è stata presentata questa mattina nel salone del Comune dal sindaco Giuseppe Di Mare alla presenza anche di Luca Baffo, in rappresentanza dell’ associazione culturale di Brucoli “con cui ci siamo confrontati per trovare una soluzione per le esigenze di tutti. –ha affermato Di Mare- Possiamo dire di aver messo una pietra anche tecnologicamente avanzata sulla viabilità di Brucoli. Siamo consci che non si risolvono tutti i problemi alla viabilità, ma non c’è dubbio che questo è un passaggio obbligato per Brucoli, approvato dal ministero. Chiedo la collaborazione di tutti per superare questo periodo di prova che servirà da test, non c’è dubbio che questo è un passaggio di civiltà”.

Alla “Ztl” potranno accedere gli aventi diritto, tra cui residenti e disabili, che dovranno essere autorizzati con un pass dematerializzato. Per ottenerlo sarà necessario avere lo Spid e utilizzarlo nell’apposito portale disponibile sul sito del Comune dalla sezione “Ztl Brucoli” per fare la domanda, come ha spiegato il comandante della Polizia municipale Salvatore Daidone che ha illustrato tuta la procedura online: “La Ztl non è un divieto di circolazione, ma una limitazione al traffico, – ha detto- ci sarà appunto un periodo di pre-esercizio che durerà un mese durante il quale sarà presente anche una pattuglia per informare i cittadini a cui verranno fornite delle brochure esplicative”.

Chi transiterà durante la “Ztl” senza autorizzazione sarà sanzionato con una multa di 83 euro, più 17,50 euro, che si ridurrà a 58,10 euro (più 17,50) se verrà pagata entro 5 giorni. Il comandante Daidone ha precisato che sarà sanzionato non solo chi entra in maniera irregolare, ma anche chi esce: se cioè si entra prima delle 21 e si esce dopo le 2 scatterà comunque la multa perché non è previsto lo stazionamento di veicoli non autorizzati quando è in vigore la “Ztl”.

Per Baffo si tratta di “una svolta epocale per Brucoli che ci avvicina alla grande realtà turistica siciliana, chiediamo all’amministrazione di rendere quanto più possibile fruibile il parcheggio che si trova l’ingresso e illuminarlo, oltre che promuovere attività attrattive per la frazione”– ha dichiarato

“Questo mese deve servire per veicolare al massimo le informazioni, non è intenzione dell’amministrazione fare cassa con le multe” – ha sottolineato l’ assessore alla Polizia municipale, Pino Carrabino, il collega Peppe Tedesco con delega al borgo marinaro ha aggiunto che saranno effettuati anche degli incontri con i residenti per spiegare la “Ztl” ma anche per aiutare nella formulazione della domanda per avere i pass per chi ha meno dimestichezza con il web. Presenti questi mattina anche il vice presidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato e il consigliere di maggioranza Roberto Conti.