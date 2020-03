Augusta, zona industriale ed emergenza coronavirus, scioperano i lavoratori dell’indotto

Si asterranno dal lavoro a partire da domani mattina i lavoratori dell’indotto della zona industriale che protestano per la mancanza dei requisiti minimi di sicurezza durante l’emergenza coronavirus come l’assenza di mascherine di protezione, di guanti e igienizzanti, mancata sanificazione dei locali e piu’ in generale “considerato il mancato adeguamento di alcune aziende committenti nel rispettare il protocollo sottoscritto da Cgil-Cisl e Uil e Governo, visto l’aggravarsi della situazione emergenza coronavirus”.

A proclamare lo sciopero e’ il settore Industria della Uil-Uilm-Uiltec-Feneal, i lavoratori incroceranno le braccia “fino a quando non ci saranno garanzie e certezze sul rispetto di quanto previsto dal protocollo d’intesa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro durante l’emergenza coronavirus siglato ieri a livello nazionale tra governo e Cgil-Cisl e Uil”.