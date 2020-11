Augusta zona “arancione” come la Sicilia. E spunta la prima fila davanti ad un supermercato

La Sicilia è “zona arancione”, con le nuove restrizioni alla circolazione disposte dal governo che scatteranno da domani e già oggi è spuntata la prima piccola fila davanti a un supermercato della zona della Scardina, alla Borgata. In sintesi si è ripresentata la stessa scena, anche se in maniera decisamente ridotta, che siamo stati abituati a vedere, e a vivere, durante i lunghi giorni del lockdown dei mesi scorsi per la pandemia da Covid 19.

Così all’indomani del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri di ieri sera -c he non vieta gli spostamenti all’interno del territorio comunale, anche se raccomanda di evitare quelli non necessari dentro il comune e limita quelli tra un comune e un altro o da e verso la Regione – stamattina si poteva notare la prima fila con i carrelli della spesa e il ritorno dell’accesso contingentato. Un dipendente davanti alla porta del supermercato faceva entrare ad uno ad uno i clienti, con la conseguenza che si è formata la coda all’esterno, anche se non si sono registrate corse a riempire i carrelli o a fare razzia di alimenti e generi di prima necessità.

La stessa scena non si è fortunatamente vista negli altri supermercati, dove si entrava regolarmente senza dover aspettare che qualcun altro finisse di fare la spesa.