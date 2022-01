Augusta zona arancione: chiuse scuole e mercato settimanale, attivata la Dad. Divieto di assembramento in pubblico

Così come previsto è arrivata, a stretto giro, l’ordinanza di zona arancione per Augusta firmata nel pomeriggio dal presidente della Regione Nello Musumeci che sarà in vigore da domenica 9 gennaio e per dieci giorni, ovvero fino a mercoledì 19 gennaio. Ma Augusta è in buona compagnia. A seguito, infatti, dell’impennata di contagi Covid un po’ in tutta la provincia, Musumeci ha stabilito il cambio di colore per ben 17 comuni su un totale di 21. Esclusi dal provvedimento solo i comuni montani di Buccheri, Buscemi, Ferla e Cassaro.

Con l’istituzione della zona arancione, il sindaco Giuseppe Di Mare e come anche gli altri primi cittadini di zone arancione ha disposto con la sua prima ordinanza del nuovo anno la chiusura delle scuole a partire da lunedì 10 gennaio, attivando la didattica a distanza. La conferma è arrivata in serata dal video messaggio su Facebook del primo cittadino in cui ha parlato, relativamente ai 696 contagi accertati ad oggi di “numeri importanti che ci fanno preoccupare anche se non bisogna farsi prendere dal panico, di fronte ai questi numeri non si poteva pensare alla riapertura della scuola” – ha detto

L’ordinanza prevede anche il divieto di assembramento nelle aree pubbliche, incluse anche quelle in prossimità nei servizi di ristorazione e la chiusura del mercato del giovedì. L’invito e l’appello è sempre quello di stare attenti e responsabili nei comportamenti.