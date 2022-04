Augusta, zona a traffico limitato “variabile” a Brucoli, avviato l’iter

Una Zona a traffico imitato, “Ztl” di tipo “variabile” nella frazione di Brucoli. E’ quanto intende fare l’amministrazione comunale che ha avviato l’iter approvando una delibera di giunta con cui si dà mandato al IX Settore – Polizia municipale di procedere all’implementazione del controllo della Ztl attraverso rilevatori automatici di infrazioni con sistema hardware e software che preveda l’integrazione con il sistema informatico in uso attualmente all’ufficio verbali.

Il sistema di rilevamento automatico, la cui spesa è stata prevista con deliberazione di giunta municipale del 12 ottobre 2021 attingendo ai fondi concessi al Comune per i flussi migratori, è comunque legato alla procedura autorizzativa del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Un ulteriore passo avanti nell’ambito delle misure di miglioramento della qualità e vivibilità urbana che giunge a compimento con l’apporto delle diverse componenti della civica amministrazione- fa sapere l’assessore alla Polizia Municipale e Viabilità Giuseppe Carrabino – Sarà lo stesso settore della Polizia municipale a predisporre il regolamento che dovrà disciplinare le autorizzazioni all’accesso per i residenti e mezzi di soccorso”.

L’avvio dell’iter per l’istituzione della Ztl a Brucoli si rende necessario, specie per il periodo estivo, per disciplinare l’accesso alle principali strade del centro storico della frazione marinara che rientrano nella zona A del piano regolatore, come la centralissima via Libertà fino a via Castello, la parallela via Nuova e i tratti di via Adonai ed Augusta compresi tra le vie Libertà, Castello e Nuova.

La Ztl di tipo variabile dovrà essere attivata solo d’estate e in giornate occasionali in primavera e autunno, mediante la realizzazione di varchi di controllo, capaci di selezionare l’ingresso dei veicoli autorizzati e sanzionare i veicoli non autorizzati. D’estate partirà dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nonché nei prefestivi e festivi, nella fascia oraria ricompresa tra le 18 e l’ 1 del giorno successivo, in via straordinaria, dal 1 ottobre al 30 maggio dell’anno successivo, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti con atto di indirizzo politico sindacale.

Nel contempo, con atto di indirizzo dell’assessore Carrabino, è stata chiesta l’attivazione di una Ztl limitata nei giorni Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio nella fascia oraria compresa tra le 17,30 e le 21.

“Tale servizio -conclude- si inserisce nel più ampio progetto di regolamentazione e miglioramento della viabilità che sarà esteso anche all’ex strada provinciale 61, declassata comunale, dove è in atto uno studio per l’installazione di segnaletica orizzontale, verticale unitamente a semafori con sensori per il riconoscimento della velocità”.