Augusta, Zes e sviluppo locale: il sindaco nomina un consulente a titolo gratuito

Il Comune ha il suo consulente per le Zone economiche speciali. Si tratta dell’architetto augustano Alessandro Ambrosio, nominato oggi dal sindaco Giuseppe Di Mare con una determina ad hoc. L’incarico è a titolo gratuito, decorrerà a partire da domani, primo aprile 2023, avrà una durata massima non superiore a quella del mandato del primo cittadino e potrà essere revocato in qualsiasi momento.

I compiti del neo consulente, già componente di Confindustria Siracusa, cosi come previsti nell’apposita convenzione, saranno quelli di prestare appunto consulenza al sindaco e anche ai responsabili dei settori in cui si articola la struttura organizzativa dell’Ente, per tutte quelle tematiche in materia di Zone economiche speciali e sviluppo locale, che attengono al Comune di Augusta.

Il consulente dovrà, inoltre, partecipare ad incontri periodici con il sindaco e con i responsabili di settore dell’Ente, nonché, ove necessario, anche con i rappresentanti di altri Enti e autorità, anche sovra comunali, per supportare l’attività tecnica del Comune in tema di Zone economiche speciali e sviluppo locale.