Augusta, Zes e credito d’imposta: approvato in commissione Bilancio emendamento presentato da Scerra (M5S)

E’ incentrato sulla possibilità di cessione del credito d’imposta per le aziende che operano nelle Zes siciliane l’emendamento presentato dal deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, ed approvato ieri in commissione Bilancio.

“Con questo mio emendamento – ha spiegato il vice presidente del gruppo parlamentare alla Camera – si mira a rendere la Sicilia e le sue due Zes (occidentale e orientale) ancora più attrattive. La proposta presentata e approvata consentirà alle imprese che vorranno investire nelle Zes di poter cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Un meccanismo simile a quello già messo in campo dal Governo nazionale per quanto riguarda il famoso bonus 110% per l’efficientamento energetico degli edifici, misura questa che tra l’altro, nella stessa legge di Bilancio 2021 è prorogata fino al 2022.”

Ma il documento va oltre e guarda anche in ottica futura in quanto tra i costi ammissibili al beneficio del credito d’imposta sono compresi anche quelli relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile.

“Ho parlato con il ministro Provenzano – ha proseguito – e abbiamo concordato sulla strategicità di queste aree, che lo stesso ministro si è impegnato a rendere ancora più potenti con l’impiego di altre risorse dal Fondo di sviluppo e coesione. Il mio impegno, partito dal contributo per l’estensione dell’area in provincia di Siracusa, si conferma con questo emendamento e continuerà nei prossimi mesi perchè le Zes diventino un vero volano di crescita per il Meridione. In particolare profonderò ogni sforzo possibile per lo sviluppo della Zes Sicilia Orientale che come centro nevralgico vede il porto core di Augusta.”