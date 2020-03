Augusta, XVIII Olimpiadi di Astronomia 2020, alla fase nazionale uno studente del Ruiz

È tra i 35 studenti italiani che parteciperanno alla finale nazionale delle XVIII Olimpiadi di Astronomia 2020 per la categoria Senior Antonio Campisi, studente della liceo scientifico delle Scienze applicate quadriennale dell’ istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz che ha superato due fasi. A cominciare dalla preselezione del 14 dicembre 2019 che si è svolta simultaneamente in tutte le scuole alla presenza di 9728 studenti che avevano 45 minuti per rispondere a un questionario di 30 domande su argomenti quali moti di terra e luna, misura del tempo, pianeti extrasolari e astrochimica. Di questi solo 908, neanche il 10%, sono stati ammessi alla successiva gara interregionale che si è disputata in 10 sedi italiane (a Catania per la Sicilia) a febbraio, in cui gli alunni si sono cimentati in un questionario, con 30 domande di difficoltà crescente, da svolgere in due ore e mezzo.

Da qui solo 80 studenti delle tre categorie Junior 1, Junior 2 e Senior hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale, che era prevista dal 21 al 23 aprile a Perugia all’ istituto tecnico statale “Alessandro Volta” ma che, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata rimandata a data da destinarsi.

L’ultima selezione consisterà in una gara teorica (risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica, cosmologia e fisica moderna) e in una prova pratica (analisi di dati astronomici) e decreterà i cinque studenti, per ogni categoria, che avranno conseguito i punteggi migliori I vincitori riceveranno la medaglia “Margherita Hack” e i 5 migliori tra Junior 2 e Senior formeranno la squadra nazionale che parteciperà alle Olimpiadi internazionali di Astrofisica 2020.

Esprime soddisfazione la docente Daniela Averna, tutor del progetto, per il brillante risultato conseguito dall’alunno che porterà in alto il nome di Augusta e del Ruiz.