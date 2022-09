Augusta, “Xifonio cup”, al via la 14esima edizione. Open day alla base militare di Terravecchia

Al via sabato e domenica la quattordicesima edizione del Trofeo velico “Xifonio cup”, sesta edizione del “MariSicilia cup” e terza edizione del Trofeo Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, che si svolgeranno nelle acque antistanti il golfo Xifonio sabato mattina 24 settembre e domenica mattina 25.

Le regate sono organizzate dal Comando marittimo Sicilia e dal Club nautico di Augusta, delegato dalla Federazione italiana vela, con la collaborazione dell’associazione Icob, sono arricchite dall’open day del comprensorio di Terravecchia della Marina militare che sarà aperto alla popolazione sabato 24, dalle 15 alle 22, e domenica 25 dalle 9.30 alle 22. Per l’occasione si potranno visitare gli stand delle forze armate, ma anche un elicottero che decollerà da Maristeli, a Catania e sarà posizionato nel cortile della base navale e la nave Vega della Marina militare alla fonda.

Sono previste esibizioni di discipline sportive, sarà possibile visitare la mostra di auto e moto, assistere ad esibizioni di balli tipici siciliani e della fanfara dei bersaglieri. Tra le varie attività in programma anche quest’anno come gli stand promozionali di istituzioni militari e civili, dimostrazioni effettuate dal personale del Nucleo Sdai di Augusta, dell’Aviazione navale di gruppi cinofili di soccorso, ci sarà per la prima volta anche un villaggio sanitario allestito all’interno della base e aperto ai visitatori. Domenica sera le premiazioni con ospite d’eccezione il cabarettista Massimo Spada.

Il programma è stato illustrato nei giorni scorsi nel salone di rappresentanza del Comune alla presenza del comandante di MariSicilia contrammiraglio Andrea Cottini, di Francesco Cimmino, presidente della sezione velica della Marina militare, del sindaco Giuseppe Di Mare e di Alessandro D’Oscini, presidente Icob. All’organizzazione dell’evento hanno contribuito oltre al Comune di Augusta, diverse istituzioni, associazioni e imprese augustane.