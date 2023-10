Augusta, “World cleanup day” al Faro Santa Croce: raccolti più di 100 chili di rifiuti

Più di 100 chili di rifiuti di vario tipo raccolti in 70 sacchi differenziati. E’ questo il bilancio del “World cleanup day”, l’evento di pulizia straordinaria che si è tenuto ieri alla scogliera del Faro Santa Croce, sito del cuore scelto da ripulire dai volontari.

Complice anche la bella giornata di sole cinquantina di partecipanti hanno aderito all’iniziativa promossa da Decathlon, rappresentato da Sebastiano Carrabino, che li ha omaggiato con alcuni gadget, distribuendo il materiale necessario per la raccolta e dall’asd Xifonia bike che ha allestito un gazebo offrendo dolci e distribuendo da bere data la calda giornata estiva.

Soddisfatto per il buon esito della manifestazione Seby Piazza, presidente della asd Xifonia bike, che si è detto grato al Comune e, in particolare, all’assessore Concetto Cannavà per aver contribuito alla realizzazione dell’evento.