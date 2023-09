Augusta, “World cleanup day 2023”, volontari al Faro Santa croce per una pulizia straordinaria

Come sito del cuore da ripulire è stata scelta la scogliera del Faro Santa Croce domani per il “World cleanup day 2023”, l’iniziativa promossa a livello globale per contribuire, ognuno con il proprio contributo, a rendere più pulita la terra. Una mattinata all’insegna del clean up e dello stare insieme per una mattinata promossa da uno dei più grandi movimenti civici del nostro tempo, che unisce 191 paesi in tutto il mondo per un pianeta più pulito. Ad Augusta viene organizzata dall’asd Xifonia bike e da Decathlon.

È l’unica città in provincia ad aver promosso l’evento, l’appuntamento è alle 9 nella scogliera più amata dagli augustani. Lo fa sapere Seby Piazza, presidente della Xifonia bike che ricorda che è importante scannerizzare la locandina per iscriversi e ricevere i gadget e si dice grato con l’assessore all’Ecologia, Concetto Cannavà e Gaetano Gianino per la collaborazione alla realizzazione dell’evento.