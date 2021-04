Augusta, wi-fi gratuito nel territorio comunale (compreso Agnone Bagni): già installati i primi 7 hotspot

E’ già iniziata l’installazione di alcuni dei 12 hotspot per il wi-fi gratuito previsti dal progetto europeo WiFi4EU in vari punti del territorio comunale: sono sette e sono a servizio della biblioteca comunale, di piazza Duomo, di palazzo San Biagio (piano terra e primo), del salone di rappresentanza comunale, dei giardini pubblici e l’ultimo, installato ieri pomeriggio, nel lungomare le frazione marinara di Agnone Bagni.

Su quest’ultima postazione l’assessore all’Informatizzazione e all’Innovazione tecnologica Rosario Sicari sottolinea che “si tratta di una attenzione non prevista dall’originale capitolato predisposto dai precedenti amministratori, che – aggiunge- questa amministrazione comunale ha voluto riservare ad un territorio troppo spesso dimenticato e, anche nel recente passato, oggetto di penose valutazioni politiche circa la “convenienza” o meno di cederne l’amministrazione ai comuni limitrofi. Con l’installazione di questo hot-spot l’amministrazione Di Mare lancia quindi un ulteriore chiaro segnale di attenzione al territorio di Agnone che merita rispetto e su cui ci stiamo già impegnando in maniera costante”. Risale a qualche giorno fa, infatti, l’approvazione in giunta di un progetto di circa 410.000 euro per la manutenzione delle condotte idriche di contrada Agnone e per la sostituzione, in toto, di tratti di conduttura sia principale che secondaria che dovrebbe risolvere l’annoso problema dell’approvvigionamento idrico nella frazione.

“Confido che entro l’estate saranno ultimate le installazioni dei rimanenti hotspot previsti in località Faro Santa Croce, nelle piazze Unità d’Italia, Fontana, Castello a Brucoli e al teatro comunale”– conclude Sicari.