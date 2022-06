Augusta, “West side Corbino story” a Brucoli: in scena gli alunni per una rivisitazione del musical anni ‘50

Gli alunni delle primaria e media del secondo comprensivo Orso Mario Corbino hanno messo in scena, nei giorni scorsi “West side Corbino story”, rivisitazione del famosissimo musical nel quale due adolescenti di diverse origini etniche si innamorano, nella New York degli anni ’50. Sullo sfondo naturale dell’Etna e davanti al castello medievale, guidati dall’esperta e docente Cettina Messina e dalla tutor Rosy Cavalli, i giovanissimi interpreti si sono divertiti e messi in gioco, riappropriandosi di momenti ed emozioni di cui erano stati privati dai due anni di Covid, apprezzando nuovamente lo stare insieme ed entusiasmandosi in uno spazio scenico nell’ambito della manifestazione finale del Pon “Teatrando”.

La rappresentazione finale è stato il frutto di una sinergia tra laboratori scolastici diversi: le scenografie sono state prodotte dagli alunni ed alunne del progetto di arte ed immagine “La bottega dell’arte” guidato dall’insegnante Guendalina Sciascia, le musiche originali di Leonard Bernstein sono state reinterpretate dai docenti di strumento musicale dell’istituto, Michela Trovato, Marco Alderuccio, Francesco Emanuele e Sebastiano Emanuele e sono state eseguite dall’ orchestra “Orso Mario Corbino” diretta da Emanuele. E’ stato altresì aggiunto un supporto vocale nell’esecuzione dei brani, grazie alla partecipazione e voce di Rosy Messina.

La manifestazione è stata apprezzata dalla numerosa folla presente e salutata dalla presenza di varie autorità locali, tra cui gli assessori all’Istruzione Ombretta Tringali ed alla Cultura e spettacolo Pino Carrabino.