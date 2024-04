Augusta, week end di esercitazione per i volontari di Nuova Acropoli

Il fine settimana del 13 e 14 aprile Nuova Acropoli Augusta ha organizzato la XXIII edizione dell’allestimento tendopoli, un’esercitazione di Protezione Civile in collaborazione con le varie sedi di Nuova Acropoli in Sicilia, patrocinata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, dal Comune di Augusta e dal Csve.

Lo scopo dell’esercitazione è stato quello di istruire e formare i volontari, permettendo ai nuovi di acquisire esperienza e agli altri di incrementare e riconfermare le nozioni e le competenze già acquisite. Sabato 13 mattina, a seguito della simulazione di un terremoto, sono state attivate le filiali di Augusta, Siracusa, Floridia, Catania e Ragusa, per far confluire volontari e mezzi nell’area destinata al campo base: il piazzale del II I.C. O.M. Corbino – plesso Morvillo, di Augusta.

In poche ore è stata allestita una tendopoli con una sala operativa, una segreteria, una cucina da campo, una mensa, tende alloggi per la notte e bagni, per accogliere i 63 volontari partecipanti e coordinare le varie esercitazioni susseguitesi fino a domenica mattina, con interventi di ricerca e soccorso, logistica e primo soccorso, in scenari appositamente allestiti dentro e fuori città.

Al debriefing conclusivo ha partecipato anche il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha visitato il campo e si è congratulato coi volontari per l’impegno profuso. Un’ottima opportunità per i volontari di Nuova Acropoli di esercitare le proprie capacità di organizzazione e intervento e di mettere a prova i risultati dell’attenta formazione teorico-pratica.