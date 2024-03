Augusta, “Volti di donna”: progetto regionale per educare al rispetto della donna

Laboratori e workshop di teatro, drammaturgia, fotografia, artistici e tecnici con il ricorso anche ai giochi di ruolo e la sperimentazione di modelli didattici innovativi per sensibilizzare sempre di più sulla violenza di genere e contribuire a contrastarla già fin dall’età adolescenziale, cercando di incidere sulle coscienze e sui comportamenti degli alunni. E’ questo il progetto “Volti di Donna”, che sarà realizzato dal secondo e terzo istituto scolastico Principe di Napoli e Salvatore Todaro, entrambi guidati dalla dirigente scolastica Agata Sortino, che hanno aderito alla proposta promossa dall’assessorato regionale all’Istruzione e della Formazione professionali nell’ambito delle attività “Arte. Di ogni genere” finanziate dalla Regione siciliana e relative agli interventi per la promozione della legalità e del rispetto della figura femminile e dell’educazione alle differenze.

Il progetto durerà un anno, riguarderà 40 alunni suddivisi tra le due scuole,. coinvolgerà anche le famiglie e oltre ai docenti anche associazioni ed esperti che si occupano di disabilità, di disagio giovanile, di violenza contro le donne, ma anche attori teatrali e forze dell’ordine. E’ stato presentato l’altro ieri pomeriggio al circolo “Unione” dalla dirigente scolastica alla presenza degli attori augustani Anna Passanisi e Davide Sbrogiò, dall’interprete della lingua dei segni Veronica Centamore, del vice ispettore di Polizia Davide Scola, della presidente del centro antiviolenza “Nesea” Stefania D’agostino, di Romolo Maddaleni che guida “Augusta photo freelance” e della docente di Lettere Giusy Giliberto.

“La scuola sta lanciando una sfida, il percorso sperimentale verrà proposto solo ad alunni e genitori che intendono mettersi in gioco per cercare di cercare di creare quel legame che possa riportare il dialogo vero”– ha detto la dirigente scolastica, per il sindaco Giuseppe Di Mare “queste sono attività che formano i giovani e probabilmente società migliori”.

Durante la presentazione sono stati scoperti degli scatti di volti di donne, realizzate da Apf e che fanno parte della mostra che fino a giovedì 14 marzo sarà allestita nell’androne del Comune. Per l’occasione, inoltre, è stato creato un profilo Instagram “Volti di donne” dove verranno postati tutti i prodotti multimediali dei vari laboratori. Per oggi 8 marzo, giornata internazionale della donna, nelle due scuole è, infine, prevista una mattinata di studio sulla violenza di genere e il ruolo della donna nella società.