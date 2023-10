Augusta, voleva indietro soldi prestati e lo accoltella: arrestato per tentato omicidio

Avrebbe preteso la restituzione di un prestito di neanche cento euro da parte della vittima e dopo averlo più volte chiamato al telefono lo ha raggiunto a casa e accoltellato. Deve ora rispondere di tentato omicidio aggravato dall’uso dell’arma un uomo di 34 anni, con un precedente di polizia giudiziaria, arrestato dagli agenti del commissariato di Augusta e trasferito in carcere a Cavadonna.

Il fatto è accaduto ieri mattina in una palazzina delle case popolari della Scardina, alla Borgata, dove abita la vittima: un 55enne che intorno alle 8 ha aperto la porta di casa e si è trovato di fronte l’uomo, che più volte lo avrebbe contattato al telefono perché voleva indietro dei soldi, un credito irrisorio di poche decine di euro. Ne sarebbe nata una discussione con il presunto aggressore che avrebbe spintonato la vittima, colpendola al volto con calci e pugni e, una volta a terra, anche con diversi fendenti alla schiena.

Poi si sarebbe allontanato repentinamente facendo perdere le proprie tracce, mentre il cinquantacinquenne veniva soccorso da un vicino e trasportato in ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ricoverato in prognosi riservata.

Questo quanto hanno appurato gli investigatori del commissariato, diretti dal dirigente Marco Naccarato, intervenuti poiché era stata segnalata una persona accoltellata con diverse ferite da arma da taglio. La vittima, prima di essere accompagnata in ospedale, raccontava ai poliziotti che, poco prima, era stata aggredita da un uomo di corporatura robusta. Così gli agenti hanno avviato immediate indagini di polizia giudiziaria che consentivano di rintracciare, nel pomeriggio, nell’abitazione di un familiare, il presunto aggressore che, dapprima tentava di sottrarsi all’arresto.

Considerato che un coltellata in particolare, aveva raggiunto la vittima a un polmone procurandone quasi una perforazione e i medici si riservano la prognosi, visto il pericolo di vita della vittima, il trentaquattrenne è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio. Nel corso del fermo è stata, altresì, sottoposta a sequestro penale l’arma utilizzata, un coltello grosso da cucina. Accompagnato negli uffici del Commissariato di Augusta, espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto al carcere di Cavadonna di Siracusa su disposizione del magistrato di turno, in attesa di convalida del fermo da parte del Gip del tribunale di Siracusa.