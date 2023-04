Augusta, volano gli stracci dentro e fuori il Consiglio tra Niciforo e Contento. E si finisce in tribunale

Volano gli stracci, dentro e fuori, il Consiglio comunale e finiscono in tribunale con un esposto già presentato e un altro preannunciato. Protagonisti, alla chiusura del consiglio comunale del 30 marzo scorso, i due consiglieri ex “amici” Marco Niciforo, esponente della maggioranza e Milena Contento che siede tra i banchi dell’opposizione. Un fatto accaduto fuori dell’emiciclo davanti alla porta di uscita, quando Niciforo sarebbe stato “aggredito” “in una colluttazione fisica e verbale” da parte della collega che lo avrebbe afferrato per l’abito “battendomi ripetutamente i pugni sul suo petto. Io non ho reagito, mi sono messo le mani in tasca e arretravo, con la speranza che terminasse questo suo sfogo o momento d’ira. Ricordo poi che dei colleghi l’hanno allontanata all’uscita. Stavo andando via quando la consigliera Contento, con il consigliere Triberio a cui si rivolgeva, diceva mi bastano 50 euro per fargliela finire”.

Questo quanto ha dichiarato ieri sera Niciforo, che in apertura di seduta ha reso noto di aver presentato ieri mattina al commissariato di polizia un esposto contro la collega Contento, consegnando copia dell’atto al presidente Marco Stella.

“Quella di Niciforo è una ricostruzione oltre che fantasiosa anche calunniosa. In questi due anni e mezzo ad opera del consigliere sono stata più volte oggetto di insulti, offese oltre che di body shaming”- ha poi replicato sempre in aula Contento che ha inoltrato al presidente una richiesta di rilascio di tutte le registrazioni che non sono disponibili per intero nel nuovo sito del Comune anche delle trascrizioni. “Per difendere la mia onorabilità, che in quest’aula è stata più volte insultata – ha aggiunto -. Chiamerò a testimonianza tutti i consiglieri presenti quella sera e tutte le sedute precedenti in cui sono stata oggetto di insulti e provocazioni da parte del consigliere”.

I due consiglieri alle ultime amministrative del 2020 avevano sostenuto insieme il candidato a sindaco Pippo Gulino ma, dopo la sconfitta di quest’ultimo, le loro strade si erano divise con Niciforo che è passato a sostenere l’attuale sindaco Di Mare e Contento rimasta, invece, all’opposizione. In questi mesi in Consiglio in varie occasioni hanno discusso, anche in maniera accesa “beccandosi” più volte.