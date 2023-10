Augusta, “Vogliamo vivere”: corteo per la vita e in ricordo delle vittime del cancro

“Abbiamo paura da morire di morire”, “Chiediamo giustizia per i nostri morti di cancro e di lavoro”, “Ricatto occupazionale: vita e salute non sono merce di scambio”, “Bonifiche subito”, “Difendiamo la nostra terra”, “Morti di cancro e di lavoro ad Augusta = omicidio istituzionale”, “All’ospedale di Augusta pochi anni fa si nasceva, ma senza ospedale si muore soltanto”. Questi alcuni degli striscioni che questa mattina hanno accompagnato “la manifestazione per la vita” in ricordo delle vittime del cancro dell’area a rischio di crisi ambientale di Siracusa, promossa dal Comitato stop veleni per il 28 ottobre, giorno in cui l’ex arciprete della chiesa Madre don Palmiro Prisutto ha ideato la “messa della vita” nella quale si ricordano i morti di cancro. Tra i partecipanti qualcuno aveva indosso una maglia con la foto del proprio caro defunto o appeso un cartello con la scritta “Salus populi suprema lex”, tutti hanno camminato al grido di “vogliamo vivere”, “ci siamo rotti i polmoni” e “cambiamo aria” urlati al megafono da Cinzia di Modica del comitato.

Il corteo ha preso le mosse dal piazzale del cimitero comunale alle 9,30, dopo un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime, giovani e meno giovani, e quelle legate alla questione ambientale, ed ha attraversato viale Italia, via Lavaggi, la Porta spagnola, via Colombo e via Principe Umberto per concludersi in piazza Duomo. Durante alcune delle tappe don Prisutto ha letto circa 370 nomi di persone morte di cancro ad Augusta, in giovane età e sotto i 67 anni, età individuata come quella a partire dalla quale si dovrebbe smettere di lavorare, e che dunque non si sono potuti godere la pensione . E considerato che “raggiungere i 67 anni ad Augusta è diventato un problema, perché quasi la metà della lista di 1.200 nomi che è ancora esposta in chiesa Madre, è composta da persone che non hanno superato i 67 anni di età”, – ha detto don Prisutto alla fine in piazza Duomo ricordando anche l’ex Pediatra dell’ospedale Muscatello Giacinto Franco, che sollevò la grave questione dei bimbi malformati. E’ tornato poi a rilanciare la richiesta di intitolare una piazza cittadina ai “Martiri del cancro”.

Hanno accolto l’invio del comitato a partecipare alla manifestazione il sindaco Giuseppe Di Mare, gli assessori Valeria Coco, Concetto Cannavà, Pippo Spanò e Biagio Tribulato, il presidente del consiglio comunale Marco Stella, mentre il prefetto di Siracusa ha mandato un messaggio in quanto impossibilitato ad esserci. Presenti anche i consiglieri di maggioranza Paolo Trigilio, di opposizione Uccio Blanco, Roberta Suppo e Giancarlo Triberio. “Considero positiva la partecipazione di tutta l’amministrazione, minoranza e maggioranza, alla manifestazione che ha unito la cittadinanza su un tema che non ha colore politico” – ha dichiarato Triberio- Adesso mi sento ancora più impegnato in prima persona a fare in modo che seguano passi concreti da tutti coloro che hanno potere e possibilità di fare qualcosa istituzioni in primis”.

Presente anche Sebastiano Amenta, vice presidente nazionale dell’associazione 20 Novembre 1989 che tutela i disabili: “ad Augusta non ci si ammala solo di cancro, ma da oltre un ventennio anche nel grembo materno considerando l’aumento esponenziale che si è registrato dei nascituri affetti da disturbo dello spettro autistico e sappiamo che i metalli pesanti incidono in maniera rilevante” –ha dichiarato

Durante la manifestazione ci sono stati dei momenti di intrattenimento anche teatrali a cura di alcune associazioni con canti e balli per la vita in particolare in piazza Duomo dove la manifestazione si è conclusa e tutti i partecipanti, formando un grande cerchio, si sono presi per mano.