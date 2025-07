Augusta, “Voci dal mondo”: successo ed emozioni per la rassegna di corali

Augusta ha risuonato di armonie e passione nei giorni scorsi quando la chiesa di San Domenico ha ospitato la XIII rassegna di musica polifonica “Voci dal mondo” che ha regalato al pubblico una serata indimenticabile, all’insegna della bellezza del canto corale. La rassegna, organizzata dalla corale augustana Anthea Odes, si è aperta sulle note di un inno gentile e potente che ricorda la bellezza del mondo che ci circonda e l’importanza di trovare pace dentro di noi e con la natura: “Evening rise”. Il brano eseguito dalla corale ospitante ha scaldato immediatamente l’atmosfera ed evocato un senso di pace e serenità alla stregua di una preghiera sussurrata che si diffonde nell’aria.

A seguire, si sono esibite altre due eccellenze del panorama corale siciliano, arricchendo il programma con repertori variegati e interpretazioni magistrali. Da Mistretta è giunta la corale Monteverdi, diretta dal maestro Sebastiano Zingone che ha dimostrato la sua consolidata esperienza, proponendo esecuzioni di alto livello.

Da Messina, invece, il coro giovanile Note colorate, diretto dal maestro Giovanni Mundo, che ha incantato con la sua versatilità. Non sono mancati i momenti di commozione in cui la musica è divenuta il filo invisibile che lega i cuori, permettendo di esprimere e condividere il proprio dolore a dimostrazione del fatto che la musica non è solo suono, ma sentimento puro. Ogni nota, ogni respiro è diventato un tributo silenzioso, una carezza musicale all’anima di una corista scomparsa di recente.

La rassegna si è conclusa con l’esecuzione a cori riuniti dell’incantevole serenata “Cocciu d’ amuri” diretta proprio dal suo arrangiatore, Sebastiano Zingone direttore del coro Monteverdi, che ha guidato le tre corali, creando un’interpretazione del brano coinvolgente e in grado di far vibrare le corde dell’emozione dei presenti. “Voci dal mondo” si conferma ancora una volta un appuntamento fisso e molto atteso nel calendario culturale di Augusta, capace di unire diverse realtà corali e di offrire al territorio uno spettacolo di grande valore artistico. Un plauso agli organizzatori e a tutte le corali che, con la loro arte, continuano a nutrire l’anima della comunità”. – ha detto l’assessore alla Cultura e allo spettacolo Giuseppe Carrabino a cui si sono aggiunte le parole dell’ arciprete don Alfio Scapellato

“Chiudiamo in bellezza questa serata dandoci appuntamento alla XIV edizione”, – ha concluso il presidente della corale polifonica Giuseppe Di Gaetano.