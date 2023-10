Augusta, “Voci dal mondo 2023”, successo per le corali nella chiesa di san Domenico

Si sono appena spenti i riflettori sull’11ª edizione della rassegna di canti polifonici “Voci dal mondo”, organizzata dalla corale polifonica “Anthea Odes” diretta da Maria Grazia Morello, dopo una lunga interruzione a causa del periodo di pandemia. A fare da cornice all’evento la chiesa di San Domenico gremita di gente, che ha sempre accolto la manifestazione con grande calore e partecipazione e che quest’anno lo ha fatto in una maniera ancora più sentita, perché desiderosa di sperimentare di nuovo quella leggerezza e quelle emozioni che il grigiore dei tempi vissuti aveva fatto dimenticare. Ospite di questa edizione canora il “Glissando vocal ensemble”, proveniente da Urbisaglia nelle Marche, che nasce dalla voglia di esplorare il vasto repertorio della musica vocale a cappella nelle sue declinazioni jazz, pop, swing eseguita senza accompagnamento musicale.

Le corali si sono esibite mostrando immediatamente la loro unicità: due realtà canore artistiche e culturali completamente diverse accomunate dalla grande passione per la polifonia e dalla voglia incondizionata di stare insieme in una serata all’insegna del bel canto, dell’amicizia e di una festosità leggera. La corale augustana ha aperto la serata tra le note del brano “Cantate Domino” di Karl Jenkins per concludere la propria performance con il brano “A little bit of Disney” nell’arrangiamento di Martina Di Gaetano. La scena è stata poi ceduta agli ospiti che hanno contribuito a mantenere alto il livello artistico della serata e con la grazia e la limpidezza delle voci dei sei coristi che lo compongono è riuscito a catturare gli spettatori in un crescendo di emozioni.

La serata si è conclusa con il brano “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno eseguito a cori riuniti e diretto dal maestro Martina Di Gaetano, che ha fatto volare alto il pubblico e i coristi nel cielo infinito di un sogno che speriamo torni presto e senza più interruzioni.

“Anche quest’anno -ha detto il presidente Giuseppe Di Gaetano- non abbiamo trascurato la promozione turistica e culturale della nostra città offrendo al coro ospitato un breve tour guidato dall’assessore Giuseppe Carrabino, nel palazzo di città, al circolo Unione e tra le chiese della nostra bella cittadina allo scopo di mostrare le bellezze artistiche, paesaggistiche e culturali della nostra terra”.