Augusta, “Viva Rai2 tarocco”, da un ’idea di Mirko e Peppe. E Fiorello lo manda in onda

Un “Viva Rai2 tarocco” che imita il più famoso programma di Fiorello, in onda ogni mattina alle 7,15 sul secondo canale della Rai con un boom di ascolti. A realizzarlo, sulla falsariga dei “personaggi” che oggi mattina siedono accanto al mitico showman augustano, sono stati Mirko Birritteri e Peppe Lentini, che già da qualche anno si inventano delle dirette sui social su svariati argomenti. Per scherzo e per portare un po’ di leggerezza, con il loro “Ridicola 2019” già hanno imitato l’“Edicola Fiore” e adesso nella breve parodia interpretano rispettivamente Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, assieme a Liborio Gianino (Mauro Casciari) e Antonino Illiano (Ruggiero Del Vecchio).

Due impiegati, un tabaccaio e un pensionato, con la passione per il cabaret e del divertimento che si sono messi insieme per farsi e far fare quattro risate a chi li guarda. Il “fake” di “Viva Rai2!” è piaciuto a Fiorello ed è andato in onda nella sua diretta Instagram e nella pagina social di “vivarai2off”, oltre che nella puntata del 16 marzo di “Via Asiago 10”.

“Nei giorni scorsi Liborio è andato a Roma a vedere il programma e ha incontrato Fiorello alle 5 del mattino, prima che iniziasse. Gli ha fatto vedere la nostra parodia che Fiorello ha ripreso nella sua diretta social chiedendo che gli inviassimo il video, che è stato mandato in onda su Rai due qualche giorno dopo – ha raccontato Peppe Lentini- Fiorello ha detto che gli siamo piaciuti anche se non gli somigliamo per niente e siamo scoordinati. L’idea nostra è quella di andare a fine aprile direttamente a Roma e incontrarlo di presenza”.