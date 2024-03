Augusta, visita teatralizzata a Megara Hyblaea, alla scoperta dell’antica colonia greca

Un viaggio nel tempo per scoprire il sito archeologico di Megara Hyblaea. E’ quello che hanno permesso di vivere ad un gruppo di studenti, le ragazze della squadriglia Gabbiani del gruppo scout Agesci Siracusa 11, che vestendo gli abiti e i costumi dell’epoca greca e romana, sabato scorso, hanno proposto una visita teatralizzata all’interno dell’area archeologia alle porte di Augusta.

Un vero e proprio tuffo nel passato, che ha coinvolto in particolare gli alunni delle prime classi delle medie dell’ istituto comprensivo “Elio Vittorini” di Solarino. Le ragazze del gruppo scout, ripercorrendo la storia di Megara attraverso i luoghi più significativi dell’antica colonia greca, hanno rappresentato uno spaccato della vita della città, facendo rivivere quello che si svolgeva nelle piazze e nelle strade, con i mercati e i giochi per i bambini, nei templi e nei santuari, utilizzati come luoghi di preghiera, ma anche nella palestra e nei bagni ellenistici. I ragazzi e le ragazze della scuola hanno potuto vedere da vicino anche il sistema di porte e fortificazioni utilizzato per difendere l’intera città. Un altro momento, infine è stato dedicato alle donne, ai costumi del tempo e all’organizzazione delle abitazioni.

La visita teatralizzata è stata organizzata dalle ragazze della squadriglia Gabbiani del gruppo scout Agesci Siracusa 11, nell’ambito di una impresa sulle tecniche di espressione, e si inserisce nel progetto di adozione del sito di Megara Hyblaea portato avanti dal gruppo.