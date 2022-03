Augusta, visita alla raffineria Sonatrach dell’ambasciatore d’Algeria in Italia

Visita dell’ambasciatore d’Algeria in Italia, Albelkrim Touahria, oggi alla Sontrach, la raffineria (ex Esso) di contrada Marcellino acquisita dal gruppo algerino Sonatrach nel 2018 ed attualmente operata dalla Sonatrach raffineria italiana. Accompagnato dall’amministratore delegato Rosario Pistorio e dal direttore finanziario Mourad Latreche, l’ambasciatore ha visitato gli impianti di produzione e incontrato il gruppo manageriale della società, successivamente, nel centro conferenze della raffineria, si è svolto un incontro con le istituzioni locali tra cui il prefetto di Siracusa e i sindaci di Augusta, Melilli e Priolo.

È la prima volta che l’ambasciatore si reca in Sicilia, nell’ambito di una visita che è iniziata ieri a Palermo con l’incontro con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e altre autorità regionali nel quale si è discusso anche delle possibilità che la Sonatrach possa provvedere a fornire più gas anche all’Italia e alla Sicilia, attraverso il gasdotto Transmed, che collega l’Algeria all’Italia, alla luce delle ripercussioni sul mercato energetico dovute alla guerra della Russia in Ucraina.