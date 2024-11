Augusta, visita al commissariato dell’associazione 20 novembre 1989

Questa mattina l’associazione “20 Novembre 1989”, che si batte per i diritti delle persone con disabilità, ha fatto visita al Commissariato di Augusta che, per accogliere al meglio i circa 50 ospiti, accompagnati dai propri genitori, ha organizzato una dimostrazione di come opera una pattuglia cinofila.

Per l’importante evento, al fine di rendere piacevole la visita dei ragazzi, il dirigente del Commissariato, Antonio Migliorisi, ha organizzato per loro una sorpresa: una pattuglia a cavallo con la quale hanno potuto interagire e trascorrere dei momenti in compagnia dei nostri cavalli-poliziotti.

L’iniziativa di oggi si inserisce in un ampio progetto che prevede numerose iniziative di polizia di prossimità che hanno lo scopo di avvicinare la cittadinanza tutta all’ istituzione Polizia di stato.