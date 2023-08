Augusta, “Violenza sessuale sui minori”: se ne parla a un convegno

Si parlerà di “Violenza sessuale sui minori” al convegno promosso dall’associazione filantropica Umberto I e Unitrè il prossimo 13 settembre, alle 18, nella sede di via Umberto della filantropica. Un’occasione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su un problema, che purtroppo da come emerge cronache quotidiane, sembra stia diventano una vera emergenza sociale da affrontare, come spiegano i presidenti delle due associazioni, rispettivamente Mimmo Di Franco e Salvatore Cannavà.

“Le cronache di questi giorni stanno evidenziando, oltre alle violenze sulle donne, compreso il femminicidio, anche delle violenze sessuali sui minori – dicono – con l’aggravante che ad essere protagonisti sono dei minori non imputabili per la loro età con la complicità dietro le quinte di qualche maggiorenne. Non si può stare inerti di fronte a tale ignobili di violenze, quindi abbiamo sentito il dovere di parlarne organizzando un dibattito con i docenti scolastici, con le forze dell’ordine, con i genitori, con le autorità costituite. L’associazione filantropica, in collaborazione con l’ Unitre e vuole portare all’attenzione dell’ opinione pubblica questa problematica affinché possa essere sensibilizzata, evitando che anche nella nostra cittadina si registrino tale episodi incresciosi”.

Relatori del convegno saranno Cannavà, che è psicologo e Stefania D’Agostino, avvocato che guida il centro “Nesea” di Augusta che si occupa della violenza contro le donne.