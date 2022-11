Augusta, violenza contro le donne, flash-mob in piazza Duomo per dire “no”

Una coccarda rossa al petto ed un cuore in ricordo di tutte donne vittime di femminicidi. Cosi ieri sera, nella giornata internazionale contro la violenza delle donne, in piazza Duomo il circolo Auser e la Cgil di Augusta hanno organizzato un flash mob per dire “no” alla violenza sulle donne durante il quale la segretaria della Camera del lavoro Lorena Crisci ha sottolineato le diseguaglianze, che ancora persistono fra i sessi e che creano condizionamenti a sfavore delle donne.

Sono stati letti, inoltre, e ricordati i nomi delle cinquantadue donne uccise dai propri partner da gennaio ad oggi. L’iniziativa si é conclusa con la lettura dei brani della pittrice messicana Frida Kalo e della poetessa italiana Alda Merini.