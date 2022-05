Augusta, violenta rissa a Cozzo Filonero: fuori pericolo l’uomo accoltellato, indaga la Polizia

Sono migliorate le condizioni dell’uomo, di origine albanese, accoltellato ieri pomeriggio intorno alle 16,30 durante una violenta lite avvenuta nell’area di servizio di un distributore di carburante di contrada Cozzo Filonero.

La vittima, ferita all’addome e per questo trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania con un elisoccorso, sarebbe fuori pericolo; mentre sono stati già medicati ieri sera e dimessi dal Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello gli altri due uomini, tutti di nazionalità albanese, raggiunti al torace e ai glutei da un fendente e coinvolti in quella che sembrerebbe essere una rissa che potrebbe aver coinvolto anche 5 o 6 persone.

Non è certo se siano tutti di origine albanese né è ancora chiaro il motivo della lite che è poi sfociata in questa violenta aggressione, da ieri subito dopo l’accaduto si sono messi al lavoro gli agenti di Polizia del locale commissariato che, con la Scientifica hanno setacciato la piazzola dove è avvenuta la rissa, alla ricerca di elementi utili per le indagini e per risalire ai due- tre uomini che si sarebbero dati alla fuga dopo il ferimento dei tre finiti in ospedale.

I poliziotti, al comando del dirigente Marco Naccarato, stanno visionando anche le telecamere del sistema di video sorveglianza presenti nella zona e ascoltando chi era presente ma anche le vittime.