Augusta, violenta rapina ai danni di un passante: si aprono le porte del carcere per Miduri

Si sono aperte ieri le porte del carcere per Franco Miduri, di 44 anni, che dall’8 gennaio scorso si trovava agli arresti domiciliari nella propria abitazione dopo aver rapinato un uomo per strada che era stato anche picchiato selvaggiamente.

Ieri gli agenti del commissariato di piazza Castello, al comando del dirigente Guglielmo La Magna hanno dato esecuzione alla nuova misura cautelare di custodia cautelare in carcere richiesta dal procuratore aggiunto di Siracusa Fabio Scavone dopo che, a seguito dei successivi controlli dei poliziotti, sono state accertate diverse violazioni alla misura cautelare che hanno portato all’aggravamento della custodia in carcere.

A carico di Miduri, già una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine per numerosi reati, c’è una violenta rapina ai danni di una persona fermata per strada a cui avrebbe chiesto di consegnargli il denaro che aveva in tasca. Al rifiuto della vittima il quarantaquattrenne lo avrebbe trascinato dentro un vicolo, colpendolo violentemente al viso più volte e causandogli la frattura del setto nasale. Sono così scattate le indagini degli agenti del commissariato che, attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti in zona, sono riusciti a risalire a Miduri che da ieri si trova in carcere a Cavadonna.