Augusta, violazioni ai Dpcm anticovid e al Codice della strada, proseguono i controlli dei Carabinieri

Sessantacinque persone sanzionate nell’intero territorio di competenza della compagnia per l’inosservanza dei decreti in vigore per il contenimento della pandemia per un importo di circa 27.000 euro, 10 contestazioni al Codice della strada per un totale di 2.500 euro di multe elevate, 4 patenti ritirate e una denuncia per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio del servizio di controllo del territorio effettuato, in questi giorni, dai Carabinieri della compagnia di Augusta non solo nel territorio megarese, ma in tutta la giurisdizione di competenza sia per prevenire i reati che per indurre al rispetto delle misure di contenimento della pandemia previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri, che hanno portato a numerose ispezioni e posti di controllo dei militari dell’Arma in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane. Da qui le 65 persone trovate in giro in violazione delle restrizioni imposte dai decreti e dalle ordinanze sindacali.

Durante i servizi, inoltre, 278 sono state le persone controllate e 156 veicoli, oltre a diversi esercizi commerciali, sono state effettuate anche varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari durante le quali sono state elevate 4 contestazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 2 per guida con telefono cellulare, 2 per mancanza di copertura assicurativa, 1 per guida di moto senza l’uso del casco protettivo e 1 contestazione per guida sotto effetto dell’alcool.

Per quest’ultima violazione il trasgressore è stato deferito all’autorità giudiziaria poiché, sottoposto all’esame dell’alcooltest, è risultato positivo per aver superato il limite tollerato dalla legge (ovvero lo 0,5 g/litro) toccando l’1,5 g/litro. In totale le violazioni contestate sono state di circa 2.500, 4 i documenti di circolazione ritirati e 35 i punti dalle patenti di guida sottratti complessivamente.