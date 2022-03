Augusta, video-incontro degli alunni delle terze medie del Corbino con il reporter e scrittore Tommasi

Gli alunni delle terze medie del II istituto comprensivo Orso Mario Corbino, diretto da Maria Giovanna Sergi, hanno incontrato nei giorni scorsi l’autore del libro “In fondo basta una parola”, Saverio Tommasi. Il reporter della testata giornalistica online “Fanpage.it” e presidente dell’onlus che si occupa di diritti umani Sheep Italia, da alcuni anni si è dedicato alla scrittura di libri che, raccontando storie con immagini e parole, invitano a gettare uno sguardo sul mondo.

I ragazzi avevano già letto il libro, per cui, dopo una breve introduzione dello stesso autore, gli hanno posto diverse domande e così come il libro parte da cinquanta parole su cui interrogarsi, dalle più disarmanti alle più trasgressive e coraggiose, così i ragazzi, molto interessati, si sono messi in gioco in prima persona collaborando e partecipando in modo costruttivo, cercando, in mezzo a tante, le loro parole preferite.

Il video-incontro si è svolto in una classe virtuale della piattaforma educativa “Google suite” di cui il Corbino si serve per permettere e ampliare le possibilità educative e didattiche