Augusta, Victoria Maria Triberio, la baby modella augustana che sfilerà al “Pitti bimbo” di Firenze

Ha solo 5 anni ma già sa muoversi con disinvoltura, grazie anche ad un carattere estroverso che la rende naturale, Victoria Maria Triberio, la baby modella augustana che la settimana prossima calcherà le passerelle del “Pitti bimbo”, la sfilata internazionale di moda per bambini e teenager, che si terrà dal 16 al 19 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze.

Al “tempio” della moda è arrivata tramite l ‘agenzia Casting bambini di Roma dopo una selezione nazionale rigorosa. La piccola allieva della prima classe della primaria dell’istituto “Principe di Napoli” non è alla sua prima esperienza nel mondo della moda, e nonostante la giovanissima età ha partecipato a diverse sfilate nella zona del Siracusano ed è stata protagonista anche di cartelloni pubblicitari in tutta la provincia di Siracusa. L’ultimo per un negozio di abbigliamento si trova proprio in questi giorni all’ingresso di Augusta. È stata, inoltre, selezionata per la campagna pubblicitaria di un prestigioso brand di calzature bimbo che presenterà la collezione primavera-estate 2020.

Victoria Maria ha la passione per il nuoto, il pianoforte e il canto che studia all’Accademia di musica del compianto tenore Marcello Giordani e la partecipazione al “Pitti Bimbo”, dove sarà accompagnata dai genitori, sarà di certo un trampolino di lancio per iniziare a muovere i primi passi, anche a livello nazionale, nel mondo della moda e della pubblicità.