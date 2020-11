Augusta, vicenda Synergo e Set Impianti: la Cassazione annulla la revoca dell’aggiudicazione del ramo d’azienda

La Cassazione ha annullato la revoca, disposta dal Gip di Catania, dell’aggiudicazione dell’ex Set impianto al Consorzio Synergo di Gela, restituendo i mezzi e i macchinari e il capannone industriale acquistati con un bando pubblico. Si conclude così una vicenda complessa e intricata che ha riguardato 123 lavoratori molti dei quali augustani, segnata anche dal clamoroso arresto per estorsione di due sindacalisti siracusani della Fim Cisl Roberto Getulio e della Uilm, Marco Faranda per i quali è ancora in corso il processo al tribunale di Siracusa, da decreti di ingiunzione “a orologeria” fino al provvedimento illegittimo della revoca della aggiudicazione.

Tutto ha inizio nel 2016, quando nell’ambito di un procedimento penale per bancarotta a carico dei fratelli Ranieri vengono prima sequestrati in maniera preventiva e poi confiscati un capannone industriale di contrada Pagliaro-Mendola e un ramo di azienda gestito da Consorzio Set impianti group di contrada Marcellino, che si occupa di lavorazione del ferro e dei metalli e altre attività correlate. L’attività industriale con 123 lavoratori prosegue in corso di sequestro tramite la nomina di 3 amministratori giudiziari, con disposizioni emesse dal Gip del Tribunale di Catania Nunzio Sarpietro nella qualità di giudice delegato alla procedura di amministrazione giudiziaria.

Si decide di vendere il ramo di azienda, attraverso la pubblicazione di più bandi per offerta di acquisto e quello del 12 giugno 2018 (emesso dopo altre gare andate deserte) prevedeva, “in particolare – come sottolinea la sentenza della Cassazione – il valore non inferiore a 201.000 euro dell’offerta di acquisto e l’accettazione espressa in sede di offerta della clausola di garanzia occupazionale per almeno tre anni per i 123 dipendenti”.

Con verbale del 25 giugno 2018 il ramo di azienda confiscato viene aggiudicato al Consorzio nazionale Synergo, al prezzo di 250.100 euro e nel verbale si precisa, tra l’altro, che la “ditta offerente si impegna a un’eventuale esposizione di circa 360.000 euro nel caso in cui non rispetti la clausola di salvaguardia dello stato occupazionale attuale. Tale previsione trova posteriore conferma, nell’atto notarile ricognitivo della cessione (redatto in data 13 agosto 2018) ove si legge che la parte acquirente dovrà versare, a titolo di multa penitenziale, la somma di euro 3.000 per ciascun lavoratore qualora non dovesse essere rispettata la garanzia occupazionale di cui al verbale di aggiudicazione”. Nel verbale si precisa, inoltre, che la cessione comprende il passaggio dei contratti-quadro in essere.

Ma ad aprile del 19 il di giudice delegato alla procedura di amministrazione giudiziaria revoca l’ aggiudicazione del ramo di azienda, con incameramento della somma pagata e con mandato, conferito ai tre amministratori giudiziari, di recuperare tutti i mezzi e i macchinari ceduti con contestuale estromissione di Synergo Consorzio nazionale dalle attività e dal possesso del capannone industriale luogo di esercizio delle attività del ramo di azienda. Il Gip contesta al Consorzio che “il grave ritardo nell’assunzione dei lavoratori, su cui sono intervenute le giustificazioni della parte, non ha rappresentato l’elemento essenziale e unico per la revoca della aggiudicazione, in quanto ad essere decisivo è stato il mancato reimpiego di diverse decine di lavoratori ed il sostanziale mancato rispetto – imputabile al Consorzio acquirente – dei patti fondamentali sottoscritti in sede di aggiudicazione, con mancata esecuzione, si afferma, anche della clausola penitenziale”.

Avverso questo provvedimento i legali rappresentanti della Synergo Consorzio nazionale, della Sinnont e della Tecnomec (società consorziate), difesi dall’avvocato Antonio Impellizzeri propongono ricorso alla Cassazione eccependo, sostanzialmente, la non esistenza del potere del Gip di provvedere alla revoca dell’aggiudicazione dopo il perfezionamento della cessione con atto notarile. E la Cassazione dà loro ragione annullando, senza rinvio, l’ordinanza del Gip e sentenziando “l’assoluta carenza di potere del giudice penale ad emettere, dopo il rogito notarile – si legge nella sentenza- il provvedimento di revoca della aggiudicazione dei beni aziendali oggetto di confisca definitiva. La revoca della aggiudicazione è, infatti – attività pacificamente svolta in epoca posteriore al giudicato sulla confisca – incidente, previa cognizione dei fatti, su diritti soggettivi degli aggiudicatari, che rientra nella sfera di attribuzioni della autorità giudiziaria ordinaria civile”.

“Si è trattato di una questione molto lunga, complessa ed articolata in fatto e soprattutto in diritto, stante che – ha commentato l’avvocato Impellizzeri – nella fattispecie erano stati adottati provvedimenti giudiziari e giurisdizionale abnormi oltre che illegittimi che hanno fortemente leso i diritti soggettivi e gli interessi legittimi, anche contrattuali, dei nostri assistiti. Raramente la Suprema Corte di Cassazione penale rende giustizia e verità con un provvedimento di annullamento senza rinvio della forza e del vigore di quello ottenuto. Agiremo per il risarcimento di tutti i danni patiti anche in solido con il ministero della Giustizia stante le gravi illegittimità censurate dal Supremo collegio giudicante”.